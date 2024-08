Messico: il presidente, 'vado via con la coscienza pulita'

Pochi giorni prima della presentazione del suo sesto e ultimo rapporto governativo, il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador ha diffuso il primo dei messaggi che saranno trasmessi alla radio e alla televisione relativi a quest'obbligo costituzionale. Obrador presenterà il suo sesto rapporto il 1° settembre e cederà la presidenza a Claudia Sheinbaum il 1° ottobre.

"Vado via contento e con la coscienza pulita. Abbiamo trasformato molti sogni in realtà: almeno un aiuto arriva alla maggior parte delle famiglie del nostro Paese e tutti gli anziani hanno diritto alla pensione", afferma il capo dell'esecutivo in un video di 30 secondi registrato nei corridoi di Palazzo Nazionale, e conclude "Lo abbiamo fatto insieme… grazie, grazie, grazie".



