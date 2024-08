In Messico entra in produzione la raffineria di Dos Bocas

La raffineria Olmeca, situata nella località di Dos Bocas nello Stato di Tabasco, ha iniziato a produrre i primi barili di carburante, secondo i dati ufficiali pubblicati dall'azienda statale Pemex. Nonostante molteplici ritardi, il complesso sta trattando poco più di 65.400 barili al giorno, con una produzione giornaliera di oltre 21.500 barili di diesel.

Secondo i registri, la produzione sarebbe iniziata a luglio e realizza anche 8.775 barili al giorno di coke, un combustibile solido utilizzato nelle grandi industrie come quelle dell'acciaio e del cemento. L'impianto non ha segnalato finora la produzione di benzina.

I dati Pemex mostrano anche un calo delle esportazioni di greggio. Nel mese di luglio la compagnia ha inviato all'estero 779.000 barili di petrolio al giorno, una delle cifre più basse registrate negli ultimi mesi, il che potrebbe indicare che una maggiore quantità è stata utilizzata nel mercato interno e inviata alle raffinerie locali. In totale, le attuali sette raffinerie dell'azienda hanno registrato una produzione di un milione e 13.000 barili al giorno, una delle cifre più alte registrate negli ultimi sei anni.



