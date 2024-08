Il Console Generale Caruso è cittadino onorario di Porto Alegre

Il Console Generale d'Italia a Porto Alegre, Valerio Caruso, ha ricevuto il titolo di cittadino onorario della capitale del Rio Grande do Sul durante una sessione solenne del Consiglio Comunale della città tenuta in occasione del 150° anniversario dell'immigrazione italiana nello Stato.

La cerimonia si è svolta presso la sede del Consiglio con la partecipazione delle maggiori autorità della città e della comunità italiana. "Questo titolo non premia una persona, ma tutto il personale del Consolato e l'intera comunità italiana. Porto Alegre mi ha trasformato come essere umano, mi ha dato più fiducia con l'affetto che ho ricevuto dai portoalegrensi e dai gauchos", ha dichiarato il Console ricevendo l'onorificenza e ricordando le sfide che ha affrontato nell'assumere l'incarico.

Tra queste la grave inondazione del mese di aprile che ha visto lo stesso consolato in prima linea nella raccolta e distribuzione di aiuti alla popolazione, non solo di origine italiana.

Nato a Modena, Caruso ha conseguito una doppia laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze e l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, ed è entrato in carriera diplomatica nel 2018. Dal 23 agosto 2022 è a capo della rappresentanza consolare italiana a Porto Alegre, diventando così il più giovane Console Generale d'Italia nella storia del Rio Grande do Sul.

Il consigliere Idenir Cecchim, promotore dell'iniziativa, ha sottolineato l'onore di concedere questo titolo a Caruso. "È la prima volta che un Console italiano viene onorato dall'intera comunità italiana e dalla popolazione della capitale", ha dichiarato l'autore della proposta sottolineando inoltre che il titolo è stato votato all'unanimità dall'intero Consiglio Comunale.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato anche il 150° anniversario dell'immigrazione italiana nel Rio Grande do Sul ed è stato reso omaggio all'esponente della cultura italiana Carmine Motta, scomparso nel 2021



