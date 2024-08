Il Brasile affronta la peggiore siccità degli ultimi 80 anni

Il Brasile affronta gli effetti della peggiore siccità registrata negli ultimi 80 anni.

Lo rivela uno studio del Centro nazionale per il monitoraggio dei disastri naturali (Cemaden) pubblicato dal portale G1.

L'indagine descrive uno scenario di crisi per 17 dei 27 stati del Paese tra fiumi a secco in Amazzonia e città soffocate da incendi e monossido di carbonio al centro e al sud. Per risalire a una crisi simile bisogna tornare, secondo gli esperti, al 1940. Ad oggi 3.800 municipi hanno dichiarato lo stato di emergenza e - considerate le previsioni - per il Cemaden la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare a settembre.

E se aumentano le preoccupazioni per un calo della produzione di energia idroelettrica e il rischio di blackout a causa dei livelli estremamente ridotti nei bacini idrici delle centrali, l'agricoltura fa già i conti con enormi perdite.

Gli eventi climatici estremi, in cui rientrano le inondazioni nel Rio Grande do Sul e la siccità nel resto del Paese, hanno causato - secondo la Confederazione nazionale dei municipi (Cnm) - perdite per almeno 6,6 miliardi di real (1,1 miliardi di euro) all'agribusiness brasiliano nel 2024, tra danni strutturali o di impatto sulle attività agricole e zootecniche.



