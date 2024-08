Gonzalez insiste, 'Maduro pubblichi i verbali elettorali'

Il candidato presidenziale dell'opposizione venezuelana, Edmundo González Urrutia - a poche ore dalla convocazione della Procura che lo accusa di "cospirazione" e di altri reati associati alla "frode elettorale" - annuncia che "in questo contesto" l'opposizione presenterà "gli esemplari dei verbali dello scrutinio" delle elezioni del 28 luglio "in loro possesso", e torna a chiedere al presidente Nicolas Maduro di fare altrettanto. Lo afferma in un videomessaggio postato sui social.

"Caro Nicolas Maduro, è ora che capisca, una volta per tutte, che la soluzione non sta nella repressione - afferma Gonzalez -.

Ma nella verifica internazionale, indipendente e affidabile dei verbali, che non può essere sostituita da una sentenza dettata al margine della Costituzione. In questo scenario, presenteremo i nostri esemplari dei verbali dello scrutinio, che dimostrano chiaramente la volontà di cambiamento dei venezuelani" (...) "Maduro, presenta gli atti", aggiunge, chiedendo l'avvio delle procedure per una "transizione democratica".



