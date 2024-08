Emergenza incendi, aria 'insalubre' in 9 stati del Brasile

Gli incendi in Amazzonia, nel Pantanal e nello stato di San Paolo hanno causato un drastico peggioramento della qualità dell'aria in Brasile. Lo rivela la piattaforma di monitoraggio internazionale IQAir secondo cui in 9 stati del Paese - Acre, Amazzonia, Distretto federale, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rondônia, São Paulo e Tocantins - si respira aria "insalubre".

Il cielo sopra la capitale federale, dove non cade una goccia di pioggia da 125 giorni, si presenta per il secondo giorno consecutivo scuro per la fuliggine.

Gli incendi sono una delle principali fonti di rilascio di monossido di carbonio nell'atmosfera e l'esposizione al gas può causare dolori al petto, difficoltà respiratorie, bassa pressione sanguigna e mal di testa.

Nonostante il numero di roghi attivi si sia ridotto nelle ultime ore, le rilevazioni del sito di meteorologia Wind mostrano che la fitta coltre di fumo e monossido persiste su un ampio settore del Paese che va dalla regione sudorientale - influenzata dagli incendi di San Paolo - fino alla regione amazzonica di Porto Velho, attraversando il centro-ovest.





