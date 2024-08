Ecuador, meno restrizioni alla polizia per l'uso di armi letali

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha ordinato la modifica dei manuali sull'uso legittimo della forza da parte della polizia del Paese affinché possa usare munizioni letali con meno restrizioni.

In particolare, grazie alla nuova norma gli agenti potranno usare armi letali anche "con il proposito di evitare la commissione di un delitto o per interrompere una situazione di minaccia o pericolo imminente" e non solo in caso di "imminente pericolo di vita", come previsto fino ad oggi.

La decisione si inserisce tra le misure adottate per contrastare l'inarrestabile ondata di violenza causata dall'azione di organizzazioni criminali nel Paese. Si tratta, ha affermato Noboa, di una "risposta necessaria" di fronte all'elaborazione "di nuove strategie usate dai terroristi per generare paura tra la popolazione".



