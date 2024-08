Brasile, mercati elevano proiezioni di crescita del pil al 2,43%

I mercati hanno migliorato la proiezione di crescita del Pil in Brasile per il 2024 portandola al +2,43%.

E' quanto emerge dall'inchiesta Focus, condotta dalla Banca Centrale sulla base delle analisi di istituti e società di consulenza private, dove si precisa che la stima rappresenta un incremento di 0,20 punti percentuali rispetto alla precedente.

Le stime sulla crescita economica per il 2025 sono scese invece dall'1,89% all'1,86% Nonostante il miglioramento, le previsioni dei mercati rimangono inferiori a quelle del ministero delle Finanze, che per quest'anno prevede un'espansione del 2,5%.

L'inchiesta peggiora inoltre leggermente la stima sull'inflazione per il 2024, che passa dal 4,22% al 4,25%, mentre per il 2025 la variazione stimata è dal 3,91% al 3,93%.





