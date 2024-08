Vertice Usa-Colombia-Panama sulle migrazioni

I rappresentanti di Stati Uniti, Colombia e Panama partecipano a un vertice trilaterale sul tema dell'immigrazione irregolare e della lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

Durante l'incontro - in corso fino a domani nella città colombiana di Cartagena de India - il segretario Usa alla Sicurezza Interna, Alejandro Mayorkas, e i ministri degli Esteri colombiano, Luis Gilberto Murillo, e panamense, Javier Eduardo Martínez-Acha, discuteranno della "collaborazione su interessi comuni" sui delicati temi "nello spirito della Dichiarazione di Los Angeles su migrazione e protezione" del 2022.

Il vertice è stato convocato dopo l'entrata in vigore - lo scorso primo luglio - dell'accordo tra Panama e gli Stati Uniti per il rimpatrio di migranti che attraversano la giungla del Darién al confine con la Colombia utilizzata come rotta migratoria per raggiungere il Nord America



Riproduzione riservata © Copyright ANSA