Venezuela, Machado ringrazia Ue per sostegno e convoca la piazza

Per nulla intenzionata ad allentare la pressione sul governo di Nicolas Maduro, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ringrazia l'Ue per il sostegno politico, convoca i cittadini in piazza e chiede alla comunità internazionale di riconoscere il candidato conservatore Edmundo Gonzales Urrutia come presidente eletto.

In un commento pubblicato su X, l'ex deputata di Vente Venezuela ha ringraziato "i 27 Paesi dell'Unione europea e l'Alto rappresentante per gli Affari Esteri Josep Borrell per aver chiesto che venga rispettata la sovranità popolare e si possa avanzare con la transizione democratica". Confermando le critiche per la mancanza di trasparenza del processo elettorale nel Paese, l'Ue ha confermato infatti che "senza la pubblicazione dei verbali elettorali certificati" non è possibile riconoscere la legittimità della rielezione di Maduro.

Fondamentale in questa fase per Machado è che il mondo riconosca il candidato dell'opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia come vincitore delle elezioni. "Nonostante gli ostacoli abbiamo raccolto e pubblicato i verbali elettorali che dimostrano senza dubbio la vittoria di Gonzalez, ora deve essere riconosciuto a livello internazionale", ha affermato in un'intervista con Fox News.

Intanto, a un mese della tornata elettorale, Machado chiama i militanti alla prova di forza in piazza. "Il 28 agosto tornate nelle strada con la vostra famiglia, figli e nipoti", si legge su un volantino diffuso sui social network.



