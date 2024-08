Si aggrava l'emergenza incendi, Brasile in ginocchio

Si aggrava l'emergenza incendi nello stato brasiliano di San Paolo dove almeno 34 città affrontano uno stato di calamità a causa del numero senza precedenti di roghi registrato in particolare nel corso del fine settimana. Le immagini trasmesse dalle televisioni locali e dai cittadini sui social network rimandano a uno scenario apocalittico con il cielo invisibile a causa della fitta coltre di fumo nero e l'aria irrespirabile.

In gran parte dello stato più popoloso del Brasile i cittadini affrontano condizioni estreme di inquinamento, rischi respiratori ed enormi disagi.

Centinaia di case sono state evacuate, decine di strade e autostrade sono intransitabili e migliaia di cittadini sono rimasti bloccati senza possibilità di raggiungere numerose destinazioni. A causa delle difficoltà nella visibilità numerosi voli soprattutto interni sono stati cancellati e in molte regioni i residenti fanno i conti con interruzioni delle forniture elettriche e mancanza di acqua.

A dare la misura della gravità della situazione sono le statistiche diffuse dall'Istituto nazionale di ricerca scientifica (Inpe) secondo cui il 50% dei 5.278 incendi registrati nei primi otto mesi dell'anno - 2.621- si sono verificati nelle ultime 24 ore. Complessivamente gli incendi nella prima parte del 2024 già superano il record annuale delle serie storiche iniziate nel 1998.

La situazione mette a dura prova la capacità di risposta delle autorità. Secondo la protezione civile, nonostante il calo delle temperature nelle ultime ore, la prolungata siccità e i forti venti intensificano il rischio di nuovi incendi, con il fronte di fuoco che continua ad avanzare intorno a Ribeirão Preto, il municipio più colpito dai roghi.



