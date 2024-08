Brasile e Colombia insistono: 'Caracas mostri atti elettorali'

I governi di Brasile e Colombia si limitano a "prendere atto" della sentenza della Corte suprema del Venezuela che conferma la rielezione di Nicolas Maduro ma insistono nel chiedere al Consiglio nazionale elettorale (Cne) di pubblicare i verbali "di ciascun seggio elettorale" per garantire la "credibilità del processo elettorale" delle contestate presidenziali dello scorso 28 luglio.

"La credibilità del processo elettorale può essere ripristinata solo attraverso la pubblicazione trasparente di dati disaggregati e verificabili", necessità che "rientra negli impegni assunti nei negoziati pre-elettorali" terminati con la firma degli Accordi di Barbados tra governo e opposizione "il cui spirito di trasparenza deve essere rispettato", riporta il comunicato.

Se da un lato esprimono "totale opposizione" all'adozione di "sanzioni unilaterali come strumento di pressione", considerate da Bogotà e Brasilia "contrarie al diritto internazionale e dannose per la popolazione" i leader dei due governi progressisti sudamericani invitano "tutti i soggetti coinvolti a evitare il ricorso ad atti di violenza" in risposta alle denunce di arresti arbitrari, repressione da parte delle forze governative e atti di intimidazione e persecuzione.

Brasile e Colombia hanno in ultimo ratificato la loro "disponibilità a facilitare la comprensione" tra le parti e assicurando di mantenere "aperti i loro canali di comunicazione" con le parti, al fine di raggiungere una soluzione pacifica alla crisi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA