Panama e Costa Rica lanciano una 'nuova alba' delle relazioni

Annunciando una "nuova alba nelle relazioni bilaterali" i presidenti di Panama, José Raúl Mulino, e Costa Rica, Rodrigo Chaves, hanno manifestato l'interesse reciproco di rafforzare i rapporti di amicizia e intensificare la cooperazione tra i Paesi.

"Le nostre economie devono essere complementari, non siamo in competizione. Dobbiamo sfruttare i nostri punti di forza. Panama è un centro logistico che potrebbe generare enorme prosperità per il popolo panamense e per il commercio internazionale con i vicini", ha affermato Mulino al termine di un incontro bilaterale a Panama.

In quest'ambito i governi hanno firmato un accordo per razionalizzare i controlli doganali al fine di migliorare gli scambi commerciali, al centro di costanti critiche di camionisti e commercianti per i ritardi e le inefficienze al posto di frontiera di Paso Canoas. I capi di Stato hanno anche avviato le discussioni sulla costruzione di una ambiziosa linea ferroviaria tra Panama City e Chiriquí.

La sicurezza regionale, in particolare in relazione al flusso di migranti irregolari in transito attraverso la giungla del Darien, è stato un altro dei temi discussi nel vertice. Mulino ha invocato una maggiore cooperazione del Costa Rica per affrontare la crisi.

Dal canto suo il presidente Chaves - prossimo di turno dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel 2025 - ha promesso di aiutare Panama a uscire dalla liste dei Paesi a rischio di riciclaggio dell'Unione europea dopo che nel 2023 Panama è già uscita dalla lista grigia del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi).



