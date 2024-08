Ong Foro Penal, in Venezuela 1674 prigionieri politici

La Ong venezuelana Foro Penal afferma che il numero dei prigionieri politici in Venezuela, detenuti in modo arbitrario dal governo di Nicolas Maduro, è salito a 1.674.

"Abbiamo registrato il maggior numero di prigionieri per scopi politici mai raggiunto nel Paese in questo secolo e continuiamo a ricevere e a registrare nel nostro database nuovi detenuti", ha scritto l'organizzazione sul suo account X.

Dei 1.674 prigionieri politici, 216 sono donne, i civili sono 1.519 (155 i militari), 107 i minorenni e 149 sono già stati condannati. Il Foro Penal ha anche comunicato il numero degli arresti politici dal 2014 ad oggi, pari a 17.355.

Quattordicimila persone sono state arrestate ma sono poi riuscite ad essere scarcerate grazie all'assistenza dell'ong, mentre le persone ancora arbitrariamente sottoposte a misure restrittive della loro libertà in Venezuela sono oltre 9 mila secondo i dati di Foro Penal. L'ong ha infine ricordato che a luglio il numero dei prigionieri politici era di 287. La cifra è aumentata del 600% dopo le presidenziali del 28 luglio scorso.





