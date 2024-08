Ong, arresti di massa dopo la rielezione di Maduro

La Ong per i diritti umani Provea denuncia che negli ultimi 16 giorni il Venezuela è passato "da un periodo di persecuzione selettiva a uno di persecuzione di massa" ed elenca i numeri dell'aumento delle violazioni dei diritti umani dopo le presidenziali del 28 luglio scorso. Si tratta di più di 2.400 persone detenute arbitrariamente in 16 giorni, una media di 150 arresti ogni 24 ore, riferisce. Sono numeri che superano "di gran lunga i record delle proteste in Venezuela del 2014, 2017 e 2019" e "sono il doppio dei detenuti scomparsi ogni giorno in Cile nei mesi tra settembre e dicembre 1973, dopo il colpo di stato di Augusto Pinochet" sottolinea Provea su X. "L'uso sproporzionato della forza e il coordinamento tra le forze di sicurezza e i gruppi paramilitari hanno provocato l'omicidio di 24 persone in soli 4 giorni", e solo il 29 luglio scorso "ci sono stati più di 700 arresti in quella che è stata chiamata l'Operazione Tun Tun", conclude l'ong nella sua denuncia.



