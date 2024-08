L'opposizione venezuelana ringrazia Harris per il sostegno Usa

In Venezuela i leader dell'opposizione Edmundo González Urrutia e María Corina Machado hanno ringraziato la vicepresidente statunitense Kamala Harris per "aver difeso i valori democratici" nel Paese caraibico in una lettera in cui la candidata alla presidenza Usa ha chiesto "trasparenza" nella pubblicazione dei risultati delle elezioni presidenziali del 28 luglio.

"Sapere che non siamo soli ci dà ancora più forza. Noi venezuelani siamo uniti come mai prima d'ora. Grazie Kamala Harris per aver difeso i valori democratici, che sono lo spirito della nostra vittoria. Il Venezuela sarà libero. I nostri connazionali torneranno a casa", hanno affermato.

I rappresentanti della Piattaforma unitaria democratica (Pud) contestano i risultati ufficiali delle autorità di Caracas che hanno decretato la rielezione di Nicolas Maduro, considerando González Urrutia come presidente eletto.

Nella lettera Harris aveva inoltre esortato le forze di sicurezza venezuelane a mostrare "moderazione", "rispetto" per i diritti umani", oltre che "garantire la libertà di espressione di tutti i venezuelani e proteggere il popolo da minacce e attacchi politici"



