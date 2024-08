Gonzalez invoca la piazza contro la convalida delle elezioni

Il leader dell'opposizione venezuelana Edmundo González Urrutia ha lanciato un appello ai cittadini e alla comunità internazionale per "difendere le libertà e la sovranità popolare" nel Paese, dopo la convalida "fraudolenta" dei risultati elettorali da parte della Corte suprema e la citazione dalla Procura contro di lui per "disobbedienza".

"Di fronte all'attacco contro le nostre libertà e la sovranità popolare, invito tutti i venezuelani a unirsi in loro difesa, perché la posta in gioco è alta", ha detto González in un comunicato pubblicato sui social network. "Chiedo a tutte le organizzazioni politiche e sociali, anche quelle che non ci hanno accompagnato alle elezioni, a rimanere ferme nella difesa dei valori democratici e a rispettare la decisione che i venezuelani hanno espresso con il loro voto", ha affermato.

L'appello arriva in un contesto di tensione crescente dopo l'annuncio della citazione della Procura nell'ambito delle indagini già aperte contro di lui per "chiarire le sue responsabilità nell'usurpazione delle funzioni elettorali dello stato" commessa attraverso la pubblicazione di atti elettorali sul sito internet aperto dalle opposizioni per diffondere i verbali elettorali delle presidenziali del 28 luglio, che le autorità di Caracas continuano a tendere segreti.



