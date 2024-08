Venezuela: verso pene severe a chi non accetta sentenza Maduro

Perseguire penalmente chi non accetterà la sentenza della Corte suprema venezuelana che ha convalidato la vittoria di Nicolás Maduro alle elezioni presidenziali. Questa la proposta del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, che ha minacciato oggi di modificare la legge sui partiti politici.

"Se vogliono entrare nel gioco democratico la prima cosa che devono fare è accettare questa sentenza", ha detto. Per il presidente del parlamento venezuelano "chi non si attiene a questa sentenza sta oltraggiando la corte e non potrà registrarsi nelle liste dei deputati". Rodríguez ha poi aggiunto che "chi non lo farà non potrà candidarsi alle elezioni amministrative che eleggono governi regionali e sindaci" perché "questa nuova legge dei partiti non lo permetterà".

Amministrative in programma il prossimo anno. Il presidente ha poi concluso dicendo che "questo parlamento deve promulgare una legge per le prossime elezioni. Un fascista non può essere candidato a nessuna carica elettiva".



