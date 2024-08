Stati Uniti e Argentina stringono un accordo su minerali critici

Argentina e Stati Uniti hanno firmato un Memorandum d'intesa (Mdi) per il rafforzamento della cooperazione sui minerali critici.

La firma del documento è avvenuta a Buenos Aires al termine di un incontro tra il sottosegretario di Stato statunitense per la crescita economica, l'energia e l'ambiente Jose W. Fernandez e il ministro degli Esteri argentino Diana Mondino "L'accordo - si legge in una nota di Washington - simboleggia il desiderio dei nostri governi di rafforzare la cooperazione sulle catene di approvvigionamento dei minerali critici e di promuovere il commercio e gli investimenti nell'esplorazione, estrazione, lavorazione, raffinazione, riciclaggio e recupero delle risorse minerarie critiche".

Il memorandum, prosegue la nota Usa, "stabilisce la direzione per un'ulteriore collaborazione nella governance del settore delle risorse minerarie critiche, negli investimenti e nella sicurezza della catena di approvvigionamento globale".

"L'accordo riconosce il potenziale dell'Argentina come fornitore affidabile di risorse strategiche continuerà a essere sviluppato, migliorando la resilienza delle catene di approvvigionamento nella regione e nel mondo. In questo senso, speriamo di continuare a collaborare con gli Stati Uniti per garantire l'approvvigionamento di minerali chiave per la sicurezza energetica e lavorare insieme affinché il nostro Paese occupi un posto rilevante nelle catene del valore di questa nuova industria", riporta a sua volta una nota di Buenos Aires.





