In Cile l'osservatorio per studiare il centro della Via Lattea

Il governo del Cile ha riferito che il Paese andino è stato scelto per installare il primo osservatorio di raggi gamma nell'emisfero australe nel deserto di Atacama, l'unico uno capace di osservare il centro della Via Lattea.

Si tratta dell'Osservatorio cosmico dei raggi gamma (Swgo), la cui costruzione è prevista nel 2026 nel Parco astronomico di Atacama, uno spazio progettato e gestito dall'Agenzia nazionale per la ricerca e lo sviluppo (Anid) e che si trova ad un'altitudine di 4.770 metri. Il progetto, dal costo di 60 milioni di dollari, è finanziato da numerosi Paesi tra cui l'Italia.

"Notizie come questa portano anche benefici economici", ha sottolineato la ministra di Scienza, Tecnologia, Conoscenza e Innovazione, Aisén Etcheverry, che ha poi ricordato altri esempi simili, come il summit astronomico internazionale che il Cile ospiterà nel 2030. "Stiamo parlando di tremila scienziati che visiteranno il Paese e avranno un impatto positivo sul turismo, sul posizionamento dell'industria tecnologica cilena e sulla scienza che si fa da noi", ha concluso.



