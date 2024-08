Il grande real estate brasiliano porta il lusso in Sardegna

Una delle più grandi imprese di real estate brasiliano JHSF Participações, conosciuta per la catena di hotel di lusso Fasano, fa rotta sulla Sardegna, dove nei pressi di Porto San Paolo, di fronte all'isola di Tavolara, costruirà un nuovo complesso.

La società annuncia in una nota l'acquisizione di una partecipazione di controllo in Tavolara Bay S.r.l, attraverso JHSF Capital, un investimento che segna un nuovo passo importante nell'espansione internazionale delle attività in destinazioni di fama internazionale.

Con l'acquisizione, JHSF, in collaborazione con i partner del progetto, svilupperà il nuovo hotel Fasano Sardegna, in un'area fronte mare con spiaggia di circa 500mila metri quadrati.

Secondo il progetto, l'albergo avrà una sessantina tra camere e suite. Inoltre su circa 30 lotti di terreno verranno realizzate ville esclusive per la vendita, con superfici che vanno da 200 a 500 m2 ciascuna. Nel comunicato si promette una vista mozzafiato e servizi alberghieri di lusso e personalizzati.

Un beach club sulla spiaggia del resort, servizi di marina per le imbarcazioni, ristoranti con specialità gastronomiche locali e un piccolo centro commerciale, completano l'investimento.

La catena Fasano possiede hotel a New York, Punta del Este, e in otto destinazioni del Brasile, tra cui San Paolo e Rio de Janeiro.



