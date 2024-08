'Il Brasile farà di tutto per evitare conflitti in Venezuela'

Il consigliere speciale del presidente Luiz Inacio Lula da Silva per gli Affari internazionali, Celso Amorim, ha detto che il Brasile è disposto a fare "tutto il possibile per evitare un conflitto interno" in Venezuela, compresa la creazione di "un gruppo di Paesi amici".

L'iniziativa arriva all'indomani della sentenza della Corte suprema di Caracas con cui è stata sancita la contestata vittoria di Nicolás Maduro alle elezioni del 28 luglio.

"Vedo uno scenario davvero molto difficile, ma cerchiamo sempre, con l'aiuto degli altri e in collaborazione con altri Paesi che hanno una visione simile alla nostra, di fare il possibile per evitare una situazione molto conflittuale internamente", ha detto Amorim a Carta Capital.

All'inizio di agosto, i presidenti di Brasile, Colombia e Messico hanno rilasciato una dichiarazione congiunta chiedendo la pubblicazione dei verbali elettorali completi da parte delle autorità venezuelane. Il leader messicano, Andrés Manuel López Obrador, in seguito ha però prese le distanze dai suoi omologhi.

Ora gli sforzi diplomatici si concentreranno tra Brasile e Bogotà, con un imminente colloquio telefonico tra i rispettivi ministri degli Esteri.



