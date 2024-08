Aumentano violazioni e razzismo contro gli indigeni in Venezuela

La militarizzazione e l'attività di gruppi armati non statali nei territori indigeni ricchi di risorse naturali in Venezuela ha causato un aumento delle violazioni di diritti umani e una crescita della discriminazione razziale. Lo ha denuncia il Comitato delle Nazioni unite contro il razzismo in occasione della pubblicazione di rapporto sul Paese sudamericano, localizzando l'epicentro negli abusi nella regione mineraria di Orinoco.

Nel documento il Comitato chiede a Caracas di "astenersi dal dispiegare forze militari e dallo svolgere operazioni militari nei territori indigeni senza prima consultare le persone colpite".

Gli esperti dell'Onu sollecitano inoltre le autorità a definire - a seguito di consultazione con le comunità originarie - il modo migliore per "proteggere le riserve e le risorse naturali", oltre che "adottare misure per prevenire il trasferimento forzato della popolazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA