Nuova iniziativa di legge in Colombia per bandire il fracking

La Colombia tenta di nuovo di liberarsi dal fracking, la tecnica di estrazione di idrocarburi da rocce di scisto attraverso la fratturazione idraulica.

Un'ottantina di parlamentari dell'intero spettro politico ha presentato un progetto di legge per vietare la pratica estrattiva e lo sfruttamento dei giacimenti del gas di scisto nel Paese. Ad accompagnarli anche la vice-ministra della gestione del Territorio ambientale, Tatiana Roa.

Con l'iniziativa si cerca di "evitare il rafforzamento di un modello estrattivo fossile in declino, e mantenere la Colombia in prima linea nelle discussioni sul clima, per un'uscita pianificata dai combustibili fossili", spiegano dall'Alleanza per la Colombia libera dal fracking, associazione che spinge la nuova proposta.

Un'analoga iniziativa era naufragata al Congresso nel giugno 2024, negli ultimi dibattiti prima di essere convertita in legge.



