Messico, il governo non riconosce lo sciopero dei giudici

Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha confermato che il ministero delle Finanze non ha riconosciuto la legittimità dello sciopero nazionale a tempo indeterminato a cui partecipano giudici, magistrati e lavoratori del Potere giudiziario e che il dicastero ha chiesto al Consiglio Federale della Magistratura di sospendere la copertura degli stipendi e di licenziare i partecipanti.

L'astensione dal lavoro è stata promossa in protesta contro una riforma inviata al Congresso dall'esecutivo che mira, tra gli altri provvedimenti, a rimuovere tutti i giudici del Paese e sostituirli con elezioni popolari.

Il capo dello Stato ha però aggiunto che, se necessario, si correggerà la richiesta per non incidere sui lavoratori.

"Se è necessario lo correggeremo, perché in questo caso la libertà deve essere la priorità", ha aggiunto Obrador.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA