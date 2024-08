Messico, crolla un'antica piramide dopo piogge torrenziali

In Messico, una delle piramidi gemelle della zona archeologica di Ihuatzio ha subito ingenti danni a causa delle intense piogge registrate nei giorni scorsi nello Stato centro-occidentale del Michoacán.

Il crollo della struttura, nota come yacata, è stato segnalato sui social network. Nella pubblicazione si menziona che l'evento è considerato di cattivo auspicio secondo la visione del mondo Purépecha, la civiltà che abitava la regione in cui si trovano le piramidi colpite.

"Una delle yacata di Ihuatzio è crollata", si legge nel testo.

"Per i nostri antenati costruttori questo era un cattivo presagio che indicava l'avvicinarsi di un evento importante.

Prima dell'arrivo dei conquistatori spagnoli accadde qualcosa di simile, che secondo la visione del mondo Purhé di allora era dovuto al malcontento degli dei Nana Kuerhaépiri e K'eri Kurikweri", spiega l'autore del post.



