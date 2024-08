Machado, Maduro vuole 'terrorizzare' i dipendenti pubblici

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha affermato che il governo di Nicolás Maduro cerca di "terrorizzare" i dipendenti pubblici affinché non esprimano opinioni politiche sulle elezioni del 28 luglio, i cui risultati ufficiali a favore del presidente uscente sono contestati in Patria e da parte della comunità internazionale.

"Hanno spiato i vostri social, violato la vostra privacy, controllato il vostro telefono. Ciò è mostruoso", ha detto Machado in una nota diffusa sui social network. "Quello che vogliono è terrorizzare i dipendenti pubblici, isolarli, paralizzarli tutti", ha aggiunto. L'ex deputata conservatrice ha poi lanciato un appello ad aiutarsi a vicenda e non farsi dominare dal senso di sfiducia. "Preparatevi, perché il cambiamento è inevitabile. Molto prima di quanto alcuni credono, tutti voi potrete esprimervi liberamente".

Sindacati dei lavoratori pubblici, della stampa e il Partito comunista venezuelano hanno denunciato licenziamenti, persecuzioni e vessazioni contro i lavoratori pubblici che hanno avanzato dubbi sulla legittimità della rielezione di Maduro.





