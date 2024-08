La miniera di rame è un 'grave pericolo ambientale' per Panama

Il ministro dell'Ambiente panamense Juan Carlos Navarro ha messo in guardia sul rischio che il concentrato di rame immagazzinato nella miniera di rame Cobre Panamá rappresenta per la sicurezza del Paese. "Il materiale già estratto e non ancora lavorato è un grande pericolo per Panamá e va rimosso il prima possibile per evitare possibili conseguenze negative", ha detto nel corso di una conferenza stampa.

"Il concentrato di rame stoccato quando si ossida a causa del contatto con l'aria e l'elevata umidità genera gas e percolati, molto dannosi per l'ambiente", ha sottolineato, evidenziando anche i rischi per la penetrazione di residui nelle falde acquifere.

Lo scorso novembre il governo ha disposto la chiusura della miniera - la più grande dell'America Centrale - dopo che la Corte suprema ha dichiarato incostituzionale il contratto di sfruttamento della cava concesso a un'impresa canadese. La sentenza seguiva una mobilitazione popolare cresciuta nel corso dei mesi a difesa dell'Ambiente.

Il rame - il cui valore raggiunge diversi milioni di dollari sul mercato internazionale - sarà messo in vendita solo dopo che un'impresa specializzata contrattata dal governo ne stabilirà la proprietà legale in base alla data di estrazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA