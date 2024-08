Guatemala: la Procura chiede revoca immunità al presidente

La Procura generale del Guatemala ha chiesto alla Corte suprema di revocare l'immunità al presidente della Repubblica, Bernardo Arévalo de León, in quello che nel Paese rappresenta un nuovo capitolo delle tensioni tra la magistratura e il partito di governo, Semilla (sinistra). Lo ripotano i media nazionali.

La richiesta nasce da una denuncia dell'opposizione per presunti pagamenti "illegali" a imprese edili, per i quali il capo dello Stato è accusato di abuso di autorità, usurpazione di poteri e delibere che violano la Costituzione.



