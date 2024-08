Figlia di Urrutia, 'mio padre è al sicuro e in Venezuela'

"Mio padre è al sicuro fino a che si raggiungerà una transizione democratica in Venezuela", ha dichiarato alla radio colombiana Caracol Carolina González, figlia del candidato della coalizione di opposizione Piattaforma unitaria democratica (Pud) Edmundo González Urrutia, che contesta la vittoria del presidente Nicolás Maduro alle presidenziali del 28 luglio scorso.

Carolina González ha assicurato che suo padre non è fuggito all'estero, ma che "è in Venezuela dove è protetto e ci rimarrà fino a quando non sarà riconosciuto che è lui il presidente eletto". Interrogata sulla salute di Golzales Urrutia, che compirà 75 anni giovedì 29 agosto, la figlia ha dichiarato che "sta bene e la sua volontà è ferma. Non è a casa con mia madre, ma è molto forte. È molto fiducioso e continua a lavorare giorno e notte per poter ripristinare la democrazia nel nostro paese", ha concluso Carolina, sottolineando la sfida che ha tutta la sua famiglia ha di fronte "per riconquistare la democrazia in Venezuela".



