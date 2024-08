Cile: sindaco toglie la luce in paese per evitare la gogna tv

La Procura di Los Andes, in Cile, ha aperto un'inchiesta sull'interruzione di corrente che domenica notte ha lasciato al buio il comune di Rinconada, nella regione di Valparaíso, 77 km a nord della capitale Santiago. I giudici sospettano che a far sprofondare nell'oscurità il paese sia stato il sindaco Juan Galdames, per evitare che i suoi abitanti vedessero in tv un programma investigativo sul canale Mega che parlava di lui.

Il reportage lo accusava di frode ai danni del fisco, di intascare gli incassi del casinò locale e anche di avere fatto aggredire dai suoi consiglieri comunali la reporter di Mega Natasha Kennard, arrivata a Rinconada per realizzare il suo servizio televisivo. Il programma è andato regolarmente in onda.

Tuttavia nessuno nel comune è riuscito a vederlo perché, pochi minuti prima della sua trasmissione, nel paese è andata via la corrente. La causa dell'interruzione è stato il lancio di oggetti sui cavi dell'alta tensione da parte di alcuni sconosciuti.



