Brasile, 5 terminal portuali dati in concessione per 10 anni

Il governo brasiliano ha svolto l'asta di cinque terminal portuali, la prima di quest'anno. Tra questi, tre sono a Recife (il capoluogo dello Stato di Pernambuco, nel nord-est) e altri due nei porti di Rio de Janeiro (sud-est) e del Rio Grande do Sul (sud). Le aziende vincitrici (tutte locali) saranno responsabili della gestione nei prossimi 10 anni, per un totale di investimenti pari a 74 milioni di reais (12 milioni di euro).

L'asta avrebbe dovuto tenersi a maggio, ma è stata rinviata a causa delle inondazioni del Rio Grande do Sul.

Entro la fine di quest'anno sono previste altre due aste nel settore portuale. La prossima è prevista per ottobre e comprende le aree dei porti di Itaguaí (Rio de Janeiro), Porto Alegre, Vila do Conde (Paraná) e Santana (Amapá). La terza dovrebbe svolgersi a dicembre e comprende due terminal nel porto di Paranaguá (Paraná).



