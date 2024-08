Agricoltura sostenibile, summit dei ministri del G20 in Brasile

Principale produttore di cereali e detentore della più grande mandria di bovini del Brasile, oltre ad essere sede di tre biomi (Amazzonia, Cerrado e Pantanal), lo Stato centro-occidentale di Mato Grosso il mese prossimo ospiterà le riunioni ministeriali del G20 sulle pratiche sostenibili in agricoltura, sicurezza alimentare e innovazioni rurali. Gli incontri si svolgeranno dal 10 al 14 settembre nel municipio di Chapada dos Guimarães.

Secondo il ministro dell'Agricoltura e dell'Allevamento, Carlos Fávaro, l'appuntamento con i responsabili dell'agricoltura delle principali economie del mondo genererà "opportunità" e "posti di lavoro" al Paese.

Il Brasile fa parte del Gruppo di lavoro sull'agricoltura sin dalla sua creazione, nel 2011, quando venne progettato per ridurre la volatilità dei prezzi alimentari, ma da allora è diventato un forum importante per migliorare e assistere i membri del G20 in questioni relative alla produzione agricola.

L'obiettivo è quello di promuovere la cooperazione internazionale per affrontare questioni essenziali come la sicurezza alimentare, l'agricoltura sostenibile, l'innovazione tecnologica e l'adattamento ai cambiamenti climatici.



