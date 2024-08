Agricoltura, il Brasile accede a '100 nuovi mercati in 8 mesi'

Il ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento brasiliano ha raggiunto la soglia delle 100 nuove aperture di mercato in otto mesi. Dall'inizio del terzo mandato del presidente Luiz Inacio Lula da Silva sono stati aperti 178 nuovi mercati in 58 destinazioni, raggiungendo tutti i continenti.

Secondo il segretariato per il Commercio e le Relazioni internazionali del dicastero, Roberto Perosa, il nuovo traguardo supera di gran lunga i numeri degli ultimi cinque anni: nel 2019 c'erano 35 nuovi mercati in 22 Paesi; nel 2020 erano 74 in 24 Paesi; nel 2021 erano 77 in 33 Paesi; nel 2022 erano 53 in 26 Paesi; e nel 2023 erano 78 in 39 Paesi.

Tra i nuovi mercati aperti ad agosto si segnalano Unione europea (cavalli vivi), Angola (pecore e capre vive per la riproduzione), Costa Rica (avocado), Egitto (carne con osso), Panama (carne, pollame e frattaglie di maiale) e Indonesia (erba mate).



