80.000 dipendenti pubblici di El Salvador a scuola di Bitcoin

El Salvador ha lanciato un corso di formazione a livello nazionale per formare i suoi 80.000 dipendenti pubblici nell'uso delle criptovalute.

L'iniziativa è promossa dall'Ufficio salvadoregno dei Bitcoin ed è l'ultimo sforzo del Paese centroamericano per integrare questa criptovaluta nel suo sistema economico. Dal settembre del 2021, infatti, il Bitcoin affianca il dollaro statunitense come moneta avente corso legale. Il corso di formazione, che consolida la posizione di polo per l'innovazione digitale del paese, è di 160 ore ed è diviso in sette moduli. Il suo obiettivo è istruire i dipendenti pubblici di El Salvador sugli aspetti legali del Bitcoin, la gestione strategica e le politiche pubbliche associate al suo utilizzo come moneta a corso legale. A condurre la formazione della pubblica amministrazione sarà la Higher School of Innovation in Public Administration (Esiap), fondata dallo stesso presidente Nayib Bukele nell'agosto 2021.



