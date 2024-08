Voepass sospende la vendita di biglietti per 9 voli in Brasile

La compagnia aerea brasiliana Voepass ha sospeso fino al 31 agosto la vendita dei biglietti per i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti di Fortaleza e Natal, note località turistiche del Paese.

La decisione fa parte di una serie di misure adottate dalla società dopo l'incidente sul volo tra Cascavel e San Paolo, precipitato lo scorso 9 agosto a Vinhedo causando la morte delle 62 persone a bordo.

In una nota Voepass evidenzia che "la riorganizzazione della rete" è necessaria per "garantire un miglioramento significativo dell'esperienza dei passeggeri, minimizzando possibili ritardi e cancellazioni". I clienti che hanno già acquistato biglietti saranno sistemati su altri voli.

Principali disagi si registrano per chi deve raggiungere Fortaleza e Natal e l'arcipelago di Fernando de Noronha, collegamento che viene mantenuto solo con 2 voli giornalieri da Recife, tratta destinata ai clienti che hanno acquistato i biglietti venduti dalla compagnia Latam, di cui Voepass è partner commerciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA