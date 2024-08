Sigle Usa, 'riforme messicane violano accordi con Stati Uniti'

Nove organizzazioni imprenditoriali statunitensi hanno avvertito che alcune delle modifiche costituzionali in discussione al Congresso messicano potrebbero violare, se approvate come presentate, il trattato tra Messico, Stati Uniti e Canada (Usmca).

Tra le principali preoccupazioni si citano gli emendamenti volti a indebolire, o addirittura eliminare, diversi organismi di regolamentazione autonomi, come l'Istituto federale per le telecomunicazioni, le iniziative che prevedono un trattamento preferenziale per le aziende statali rispetto a quelle del settore privato, quelle che vietano la vendita di alcuni prodotti agricoli americani e quelle che limitano certi tipi di investimenti, come l'estrazione mineraria a cielo aperto.

Le riforme inviate al Congresso includono anche una proposta per rimuovere tutti i giudici del Paese e sostituirli con elezioni popolari, il che pone, secondo i firmatari, "rischi significativi per lo stato di diritto e l'amministrazione della giustizia in Messico".

I firmatari sono: Advanced Medical Technology Association, American Chemistry Council, American Clean Power Association, American Petroleum Institute, Coalition of Services Industries, Electronic Components Industry, Association Information Technology Industry Council, National Association of Manufacturers e National Mining Association.



