Morgan Stanley declassa gli investimenti in Messico

La banca d'affari Morgan Stanley ha declassato la raccomandazione di investire in Messico poiché i suoi analisti ritengono che la riforma del sistema giudiziario proposta dal presidente Andrés Manuel López Obrador aumenterebbe il rischio Paese e, di conseguenza, limiterebbe i flussi di capitali.

Nel rapporto "Latin American Model Portfolio", la compagnia statunitense spiega di aver abbassato la raccomandazione per il Messico dato che si aspetta una performance dei titoli locali inferiore alla media della regione.

L'istituto raccomanda ai suoi clienti di ridurre l'esposizione alle azioni di società messicane come Walmart de México (Walmex), Fomento Economico Mexicano (Femsa) e Coca-Cola Femsa, ed eliminare Quálitas, Kimberly Clark México e Laureate dai portafogli di investimento.



