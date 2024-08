Alleati di Bolsonaro chiedono l'impeachment del giudice Moraes

Il deputato Eduardo Bolsonaro (figlio di Jair Bolsonaro) e il pastore evangelico Silas Malafaia hanno avviato una campagna per l'impeachment del giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes. In video pubblicati su Internet, altri parlamentari 'bolsonaristi', come Nikolas Ferreira, Bia Kicis e Júlia Zanatta, chiedono le dimissioni del togato, accusandolo di "stracciare la Costituzione" e di "ledere la libertà dei brasiliani".

L'iniziativa dovrebbe culminare in una grande manifestazione prevista per il Giorno dell'Indipendenza (7 settembre) sull'Avenida Paulista a San Paolo. All'evento è prevista la partecipazione anche dell'ex presidente di destra.

I filmati che circolano sul web contengono aspre critiche a Moraes, facendo riferimento al recente reportage di Folha de São Paulo. Secondo il quotidiano, il giudice avrebbe usato il Tribunale superiore elettorale, prima e dopo le presidenziali di ottobre 2022, per creare dossier contro alleati di Bolsonaro, chiedendone l'annullamento dei passaporti o il blocco dei social, come nel caso del giornalista Rodrigo Constantino e del commentatore Paulo Figueiredo.



