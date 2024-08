Agenti dell'intelligence arrestano una giornalista in Venezuela

La giornalista Ana Carolina Guaita, del media digitale indipendente La Patilla, è stata arrestata in Venezuela da presunti funzionari del Servizio d'intelligence nazionale bolivariano (Sebin): a denunciarlo è il Sindacato nazionale dei lavoratori della stampa (Sntp).

L'arresto è avvenuto nella città di Maiquetía, nello Stato di La Guaira, ha riferito il sindacato su X.

L'avvocato specializzata in diritti umani, Tamara Suju, ha sottolineato sullo stesso social che la detenzione è avvenuta davanti alla casa di Guaita e che finora non si sa dove sia stata portata.

Alberto Ravell, fondatore e direttore di La Patilla, ha scritto su X che non ci sono ragioni che giustifichino un'indagine contro Guaita. "Rifiutiamo gli arresti arbitrari e le molestie contro i cittadini e soprattutto contro i giornalisti, la cui unica funzione è quella di informare", ha aggiunto.

L'arresto di Guaita avviene in un contesto di crescente tensione politica in Venezuela, dove media e giornalisti indipendenti devono far fronte a continue minacce e atti intimidatori. Questa situazione è stata più volte denunciata da diverse organizzazioni internazionali, che vedono in questi atti una chiara violazione dei diritti umani e della libertà di stampa.



