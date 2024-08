Il corpo del sacerdote Isaías Ramírez González, scomparso in Messico dal 15 agosto, è stato ritrovato sotto un ponte sull'autostrada che va dalla capitale del Paese a Guadalajara.

L'arcivescovo di Guadalajara, cardinale José Francisco Robles, ha confermato la notizia. "In attesa che le autorità competenti ci comunichino le cause del decesso, chiediamo a Dio il riposo eterno di questo sacerdote", ha affermato Robles.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA