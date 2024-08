Sindacato di destra spagnolo denuncia Zapatero alla Cpi

Il sedicente sindacato spagnolo Manos Limpias, vicino all'estrema destra, ha presentato una denuncia alla Corte Penale Internazionale (Cpi) contro l'ex premier spagnolo, José Luis Rodríguez Zapatero, accusandolo di crimini contro l'umanità per i suoi rapporti con il presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Secondo Manos Limpias, "Rodríguez Zapatero, nonostante la crisi in Venezuela, ha ricevuto vantaggi dal regime, come lo sfruttamento di una miniera d'oro e contratti petroliferi, il che ha generato polemiche e denunce pubbliche anche all'interno del suo stesso partito in Spagna".

La denuncia è stata presentata questo pomeriggio, secondo i documenti a cui ha avuto accesso il sito di giornalismo investigativo The Objective, diretto da Antonio Caño, sino al 2018 alla guida del quotidiano El País. Per il sindacato spagnolo la posizione di Zapatero "contrasta con quella critica di altri leader socialisti, come l'ex presidente Felipe González".

Manos Limpias ha chiesto alla Cpi di avviare un'indagine formale contro Zapatero per il suo coinvolgimento e sostegno del governo di Maduro.



