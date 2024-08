Per Vaca Muerta nuovi record nella produzione di petrolio e gas

La produzione di petrolio e gas nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta, in Argentina, ha toccato a luglio un nuovo record storico.

Secondo cifre ufficiali della segreteria dell'Energia nel settimo mese dell'anno sono stati estratti dai giacimenti della formazione non convenzionale una media di 413.140 barili di shale oil e 109,6 milioni di metri cubi di gas al giorno.

Il nuovo balzo nella produzione, sottolineano gli esperti, è legato anche all'aumento della capacità di trasporto acquisita grazie ad una nuova pipeline (il gasdotto Nestor Kirchner) e all'avvio delle esportazioni di petrolio verso il Cile (circa 70.000 barili giornalieri).

Secondo le stime del governo le proiezioni di crescita della produzione di Vaca Muerta e i progetti di investimento per un mega impianto di Gnl sulla costa della Patagonia consentiranno all'Argentina di trasformarsi entro il 2027 in "un esportatore di energia nell'ordine dei 30 miliardi di dollari all'anno".





