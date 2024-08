Panama rimpatria un gruppo di migranti entrati dal Darién

Panama ha rimpatriato oggi 29 colombiani con precedenti penali entrati nel Paese attraverso la giungla del Darién, applicando così per la prima volta un accordo sull'immigrazione firmato a luglio con gli Stati Uniti.

"È il primo volo dell'accordo finanziato dagli Usa", ha detto alla stampa il viceministro della Sicurezza panamense, Luis Felipe Icaza, accompagnato da funzionari statunitensi, dopo il decollo all'alba dall'aeroporto di Albrook dei 29 migranti diretti a Bogotà.

Icaza ha aggiunto che "venerdì o sabato" potrebbe partire il seguente volo nel quadro del memorandum firmato con gli Usa il 1° luglio, giorno in cui José Raúl Mulino si è insediato come nuovo presidente.

Con questa intesa, Washington si è impegnata a finanziare con sei milioni di dollari il rimpatrio forzato dal Paese centroamericano dei migranti che attraversano il Darién, la giungla situata al confine colombiano-panamense.

Nella prima fase verranno rimpatriate persone con precedenti penali, ma l'accordo potrà essere applicato a chiunque entri a Panama attraverso il Darién nel suo cammino verso gli Stati Uniti.



