Ong, 'in Venezuela cancellata la presunzione di innocenza'

La presunzione di innocenza, la garanzia del giusto processo e il diritto alla libertà "non esistono in Venezuela" per chi assume posizioni "dissidenti" rispetto al governo di Nicolas Maduro. Lo ha denunciato l'Organizzazione non governativa Provea secondo cui gli oppositori politici vengono trattati come "nemici" dalle autorità e "ogni nemico è considerato presunto colpevole".

Per Provea, l'aumento degli arresti nel contesto della repressione delle proteste esplose nel Paese dopo la contestata rielezione - senza prove - di Maduro ha contribuito all'aumento di processi sommari. "Sono stati instaurati modelli repressivi sempre più radicati che producono un crescente numero di vittime", continua l'Ong rilevando come "non si tratta di eventi isolati", quanto piuttosto di "una politica dello Stato" tollerata "dell'Ufficio del Difensore civico e della procura".

L'ultimo aggiornamento dell'Ong Foro Penal riferisce di 1.505 venezuelani arrestati dalle forze di sicurezza governative dal 28 luglio, mentre il bilancio della procura parla di 2.400 persone e 25 morti.



