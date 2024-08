Milei cancella il viaggio in Messico, non va al forum di destra

Nel pieno di nuove tensioni con la vicepresidente Victoria Villarruel, il capo di Stato argentino, Javier Milei, ha cancellato il suo viaggio in Messico, previsto per venerdì 23 e sabato 24, dove avrebbe dovuto partecipare alla Conferenza dell'azione politica conservatrice (Cpac), come già aveva fatto nei mesi scorsi con i forum negli Stati Uniti, dove aveva incontrato Donald Trump, e in Brasile dove aveva visto Jair Bolsonaro.

In questa occasione, il presidente - stando alle versioni ufficiali - ha preferito dare priorità al 140mo anniversario della Borsa della città di Rosario. Ma stando ad alcuni osservatori, il vero motivo della decisione sarebbe stato un sondaggio pubblicato dall'agenzia Zuban Córdoba da cui emerge il malcontento della popolazione per i suoi continui viaggi pagati con i soldi dei contribuenti. Questa sarebbe stata la quindicesima trasferta dal suo arrivo alla Casa Rosada.



