In Messico salgono a 53 i casi di vaiolo delle scimmie

In Messico, al 10 agosto, sono stati registrati 53 casi di vaiolo delle scimmie (Mpox), di cui 51 in pazienti uomini, secondo l'ultimo rapporto del Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica (Conave) del ministero della Salute.

L'entità in cui è stato segnalato il maggior numero di casi nell'uomo è Città del Messico (32), seguita dagli Stati di Quintana Roo (8), Jalisco (3), Puebla e Morelos (2), Stato del Messico, Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz e Tamaulipas (1). In risposta all'emergenza sanitaria dichiarata dall'Oms, il Conave ha pubblicato un avviso per specificare le procedure che il personale delle unità mediche deve mettere in atto quando vengono identificati casi probabili.



