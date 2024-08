In Argentina isolata nave per possibile vaiolo delle scimmie

La nave Ina Lotte battente bandiera liberiana è stata isolata nel fiume Paraná all'altezza del Porto di San Lorenzo in Argentina. Le autorità sanitarie locali l'hanno costretta alla quarantena dopo che un membro dell'equipaggio si era sentito male. I primi esami hanno mostrato sintomi compatibili con quelli del mpox o vaiolo delle scimmie.

L'uomo è stato subito trasferito in un ospedale locale.

Nonostante non sia ancora stata confermata ufficialmente la positività i medici ritengono che la malattia sia ancora ad uno stadio iniziale perché non sono ancora apparse sul corpo le tipiche eruzioni cutanee che consistono in macchie che si trasformano in vescicole purulente. Fino a che non avverrà la conferma definitiva dalla nave nessuno potrà scendere. L'accesso è permesso solo al personale sanitario. Il 14 agosto l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di emergenza interazione per il vaiolo delle scimmie, il cui epicentro di contagi è stato registrato mesi fa nella Repubblica Democratica del Congo, in Africa.



