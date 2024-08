Il fumo degli incendi in Amazzonia e nel Pantanal arriva a Rio

Gli incendi che da settimane in Brasile stanno devastando l'Amazzonia e il Pantanal, che è la più grande zona umida del pianeta, stanno facendo sentire i loro effetti in tutto il Paese.

Una coltre di fumo ha raggiunto gli Stati meridionali di Santa Catarina e Rio Grande do Sul e parte di essa è arrivata persino a Rio de Janeiro e San Paolo, secondo i dati del servizio di Monitoramento Atmosferico europeo i cui satelliti inviano informazioni anche sul Brasile.

Il fenomeno si spiega con un flusso di vento che proviene dal nord del Paese e con la gravità degli incendi fuori controllo appiccati dagli agricoltori per fare spazio ad allevamenti o a nuove semine . "Se il fumo dell'Amazzonia è arrivato fin qui è perché l'Amazzonia versa in una condizione estrema" spiega Henrique Bernini, ricercatore dell'Istituto di Ricerca Spaziale (Inpe) brasiliano. Nonostante la distanza dagli incendi attenui l'impatto inquinante del fumo esso rappresenta, secondo gli esperti, un rischio per le persone anziane, i bambini e le persone con problemi respiratori.



