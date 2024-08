Gonzalez a Maduro, 'fatti da parte e inizia la transizione'

Il principale candidato presidenziale dell'opposizione in Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha chiesto a Nicolás Maduro di "farsi da parte" e di avviare "una transizione pacifica" nel Paese dopo le elezioni del 28 luglio, che hanno attribuito una contestata vittoria al leader 'chavista'.

"Signor Nicolás Maduro, lei è responsabile di tanta povertà e dolore. Lei e il suo governo dovete farvi da parte e fare un passo verso una transizione pacifica", ha detto González in un video postato sul social X. "Sono disposto al dialogo politico per avviare la trasformazione democratica definitiva della nostra nazione", ha aggiunto l'ex ambasciatore, sostenuto dalla leader dell'opposizione Maria Corina Machado.



